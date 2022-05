Milan-Atalanta, Zappacosta: “Loro si giocano lo Scudetto, noi le coppe” (Di domenica 8 maggio 2022) Zappacosta si proietta già su Milan-Atalanta di domenica prossima, promettendo di vendere cara la pelle. Ecco le sue dichiarazioni. Leggi su pianetamilan (Di domenica 8 maggio 2022)si proietta già sudi domenica prossima, promettendo di vendere cara la pelle. Ecco le sue dichiarazioni.

Advertising

sportface2016 : #Atalanta, #Zapata salta lo #Spezia. #Gasperini non lo rischia in vista del #Milan - FcInterNewsit : Atalanta, Muriel avvisa il Milan: 'Daremo il 100% contro di loro, se non di più' - julietbawuah : Serie A title race - 3?? games to go. Milan: 77 pts (Verona, Atalanta, Sassuolo) Inter: 75 pts ( Empoli, Caglia… - FrancescoVagno2 : Spero in una roba alla 5 Maggio per Sassuolo-Milan più che l'Atalanta che ruba una vittoria a San Siro. - AnfetaMilan : RT @FedericoSaltato: @AnfetaMilan Io ho prenotato le terme per Milan-Atalanta come mi hai insegnato -