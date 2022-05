(Di domenica 8 maggio 2022) di Monica De Santis Nessun compenso di 6più iva per il primo appuntamento di “Benedetta Primavera” per il maestro Antonio. O meglio il compenso c’è, ed è anche vero che è pari a 6più iva. Ma non si riferisce al singolo spettacolo musicale andato in scena ieri sera nella chiesa di?San Giorgio a Salerno. Bensì questa cifra è quella che il Maestro Antonio, segretario organizzativo dellalirica – sinfonica del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di?Salerno, ha percepito per l’organizzazione di questa rassegna che si terrà fuori dalle mura del Massimo. A precisarlo è lo stesso Antonio, che spiega come è nato l’equivoco che ha portato molti a credere, che il suo compenso per una singola ...

Advertising

Cronache Salerno

di Monica De Santis Oltre 120per Ruggero Cappuccio e 25mila euro per Antonioè questo il compenso che i due fedelissimi al Governatore percepiscono uno per il Campania Teatro Festival, l'altro per "Un'estate da Re" (...Cappuccio ei compensi d'oro voluti da De Luca. Soldi a palate per le due manifestazioni. ... Bottino di 40euro Brutta tegola la vittoria del Genoa. Nicola pensa ad una squadra ... Marzullo: "6 mila euro per l'intera stagione non per una sola serata" Nella 35esima giornata del campionato di Serie D Girone B, il Legnano esce sconfitto contro il Leon, giocando una bruttissima partita e confermando il loro periodo negativo in trasferta. Gli ospiti ...