Manette al medico che spacciava droga (Di domenica 8 maggio 2022) Il 47enne, stimato anestesista, conduceva una doppia vita. Era anche vicino a uomini della criminalità di Tor Bella Monaca Leggi su ilgiornale (Di domenica 8 maggio 2022) Il 47enne, stimato anestesista, conduceva una doppia vita. Era anche vicino a uomini della criminalità di Tor Bella Monaca

Advertising

infoitinterno : Roma, sequestrati 6 kg di hashis, crack e soldi: in manette un medico - franconemarisa : Roma, tre arresti per spaccio di droga: in manette anche un medico - infoitinterno : Roma, tre arresti per spaccio di droga: in manette anche un medico - Lazio_TV : ROMA: IN MANETTE MEDICO-SPACCIATORE - AGR_web : Tre spacciatori, tra cui un medico in manette, sequestrati 6 kg. di hashish Al termine di una attenta attività inve… -