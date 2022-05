(Di domenica 8 maggio 2022) “Questa notte io e alcuni passanti abbiamo soccorso una ragazza americana che era stata poco prima abusata da un ragazzo di origine francese”. Comincia così il racconto di Leo, il figlio dell’attore Alessandro, che con una serie di stories su Instagram ha dichiarato di aver soccorso unadi violenza sessuale. Era una venerdì qualsiasi, a Roma, in via di Portonaccio, una zona piena di localini e discoteche, quando Leo ha sentito ledella ragazza ed è prontamente intervenuto, mettendo in fuga l’aggressore. “Appena ho sentito lemi sono avvicinato e ho chiesto una mano a un paio di ragazzi che passavano da quelle parti, ma il ragazzo francese era già fuggito”, ha spiegato il giovane, che nel 2020 era arrivato alle semifinali di X-Factor. “Abbiamo ...

GassmanGassmann : Sono un padre fortunato. Grande amore mio, fiero di te.?? - Corriere : Leo Gassmann soccorre ragazza Usa vittima di stupro: «Quelle urla non le dimenticherò» - neXtquotidiano : Leo #Gassmann soccorre una turista vittima di stupro: “Non dimenticherò mai le sue urla” - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Leo Gassmann soccorre ragazza Usa vittima di stupro: «Quelle urla non le dimenticherò» - DanielaGrancini : RT @GassmanGassmann: Sono un padre fortunato. Grande amore mio, fiero di te.?? -

commenta Ha salvato una 30enne americana da uno stupro e ha messo in fuga l'aggressore. 'Non dimenticherò mai le sue urla': è ancora molto provato dalla vicenda, il cantautore 24enne figlio dell'attore Alessandro. Venerdì notte, intorno alle 4, era in zona Portonaccio, a Roma, e tornava a casa da una serata in un locale, quando ha sentito una ...Non ha esitato a intervenire,, quando ha udito distintamente le urla disperate di una ragazza, che chiedeva aiuto nella notte capitolina mentre il suo aggressore le metteva le mani ovunque e stava abusando di lei. L'...Leo Gassmann ha soccorso una turista vittima di stupro a Roma, raccontando poi l'episodio sui suoi canali social."Tutti abbiamo il dovere civico di agire: quella ragazza poteva essere mia sorella o la mia fidanzata, non potevo lasciarla lì", ha detto il cantante ...