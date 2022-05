L' Atalanta cala il tris e batte lo Spezia | resta viva la speranza di rincorsa ad un piazzamento in Europa

Advertising

Gaetano_Cala : RT @pisto_gol: Dopo 35gg di campionato, il #Milan ha 5 pt in più rispetto all’anno scorso, l’#Inter 10 in meno, #Napoli e #Juve gli stessi… -

L'aspetta ora di conoscere l'esito dello scontro tra Roma e Fiorentina e nel prossimo turno fara' visita al Milan in quello che sara' il match di cartello della penultima di Serie A. Lo ......Europa League mentre lo Spezia rimane potenzialmente a rischioFinisce 3 - 1 per l'il '... Ko invece lo Spezia di Thiago Motta, che tiene botta e poinell'ultimo quarto di partita. Djimsiti ...LA SPEZIA - Lo Spezia perde la quarta partita consecutiva, la terza fra quelle giocate in casa, venendo abbattuta dall'Atalanta di Gasperini, che buca tre volte il portiere bianconero Porvedel grazie ...Muriel, attaccante dell’Atalanta (Ansa) Dopo un primo quarto d’ora intenso ... La Dea amministra, ma il ritmo cala e lo Spezia ne approfitta per trovare la rete del pareggio. Su un lancio lungo dal ...