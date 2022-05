Advertising

napolipiucom : Jovanotti ai Quartieri Spagnoli: 'È qui l'ombelico del mondo' #ForzaNapoliSempre - infoitcultura : Jovanotti ai Quartieri Spagnoli: “È qui l’ombelico del mondo” - Pierpao83699717 : RT @pirata_21: #Jovanotti ai Quartieri Spagnoli: “È qui l’ombelico del mondo”. Nel senso che se ci passi un po' distratto rimani in mutande… - PDUmorista : Jovanotti ai Quartieri Spagnoli: “È qui l’ombelico del mondo”. E' qui che si incontrano facce strane Pelle di ebano… - areanapoliit : #Jovanotti ai Quartieri Spagnoli di Napoli: 'E' qui l'ombelico del mondo' -

a Napoli per il suo libro, aipoesie e lacrime d'emozione Tra una canzone e l'altra i ragazzi lo guardano con stupore. Sei altissimo", esclama Carmine, incredulo. E un altro: Sì, ...Giunto aiSpagnoli, alla Fondazione Foqus, per la presentazione del libro 'Poesia da spiaggia', il celebre cantautoreè tornato ad esprimere parole d'amore per la città di Napoli che, per l'...Presentato il libro "Poesie da spiaggia" che raccoglie 117 poesie di ogni epoca selezionate da Lorenzo Cherubini insieme con Nicola Crocetti ...Abbraccia Eugenio, Carmine, Francesca. Jovanotti ha il cappello e il sorriso largo che non lo abbandonano mai e gli occhi che gli brillano. Eugenio si volta di scatto e inizia a cantare: «L’ombelico d ...