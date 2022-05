Internazionali, Sinner: "Spero di alzare il mio livello. Alcaraz? Incredibile..." (Di domenica 8 maggio 2022) Il tennista altoatesino Jannik Sinner è pronto per gli Internazionali BNL d'Italia ed è felice di ritrovare anche il pubblico; poi ammette che quanto sta facendo il talento spagnolo Carlos Alcaraz è "... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 8 maggio 2022) Il tennista altoatesino Jannikè pronto per gliBNL d'Italia ed è felice di ritrovare anche il pubblico; poi ammette che quanto sta facendo il talento spagnolo Carlosè "...

Advertising

repubblica : Internazionali, la voglia matta di Sinner: 'Tanta gente, che bello: mi darà la spinta' [di Paolo Rossi] - sportmediaset : Sinner verso l'esordio: 'Pressione? Normale ci sia, va gestita' #Sinner #Tennis #Internazionali… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Internazionali di Roma, Sinner: 'Normali le pressioni su di me' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Internazionali di Roma, Sinner: 'Normali le pressioni su di me' - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, Internazionali di Roma, Sinner: 'Normali le pressioni su di me' -