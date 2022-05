Domenica In, Mara Venier “sfancu*a” Manuel Bortuzzo: ecco perché (Di domenica 8 maggio 2022) Andrà in onda questa sera Rinascere, il film che racconta la storia di Manuel Bortuzzo e tratto dall’omonimo libro edito da Rizzoli scritto dal giovane nuotatore. L’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip in questi giorni ha rilasciato diverse interviste in merito all’uscita di Rinascere, intervenendo anche a Verissimo nella giornata di ieri. Nel corso della sua chiacchierata con Silvia Toffanin, conduttrice del contenitore di Canale 5, Manuel ha avuto anche modo di svelare nel dettaglio i motivi per cui è finita con Lulù Selassié. Con la principessa etiope – conosciuta all’interno della Casa di Cinecittà – Manuel era già andato ospite un mese fa, parlando anche di matrimonio e bebè in cantiere. La sua partecipazione al programma Mediaset pare abbia fatto storcere però il naso a ... Leggi su isaechia (Di domenica 8 maggio 2022) Andrà in onda questa sera Rinascere, il film che racconta la storia die tratto dall’omonimo libro edito da Rizzoli scritto dal giovane nuotatore. L’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip in questi giorni ha rilasciato diverse interviste in merito all’uscita di Rinascere, intervenendo anche a Verissimo nella giornata di ieri. Nel corso della sua chiacchierata con Silvia Toffanin, conduttrice del contenitore di Canale 5,ha avuto anche modo di svelare nel dettaglio i motivi per cui è finita con Lulù Selassié. Con la principessa etiope – conosciuta all’interno della Casa di Cinecittà –era già andato ospite un mese fa, parlando anche di matrimonio e bebè in cantiere. La sua partecipazione al programma Mediaset pare abbia fatto storcere però il naso a ...

