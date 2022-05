Critiche a Elisabetta Franchi dopo le ultime dichiarazioni: lei chiarisce (Di domenica 8 maggio 2022) Durante le ultime ore il web si sta scatenando contro Elisabetta Franchi, a causa di alcune sue affermazioni. La stilista però chiarisce. Cosa ha detto Ieri la famosa imprenditrice e stilista, Elisabetta Franchi, durante il convegno “Donne e moda: il barometro 2022” organizzato da PwC Italia in collaborazione con Il Foglio, ha fatto delle dichiarazioni riguardanti il ruolo della donna all’interno delle aziende. dichiarazioni che hanno fatto infervorare il web. Elisabetta Franchi (Instagram)La stilista ha infatti affermato che dal punto di vista di un imprenditore, porre una donna in una posizione “importante” all’interno di un’azienda appare molto rischioso. In quanto se la donna in questione dovesse ... Leggi su vesuvius (Di domenica 8 maggio 2022) Durante leore il web si sta scatenando contro, a causa di alcune sue affermazioni. La stilista però. Cosa ha detto Ieri la famosa imprenditrice e stilista,, durante il convegno “Donne e moda: il barometro 2022” organizzato da PwC Italia in collaborazione con Il Foglio, ha fatto delleriguardanti il ruolo della donna all’interno delle aziende.che hanno fatto infervorare il web.(Instagram)La stilista ha infatti affermato che dal punto di vista di un imprenditore, porre una donna in una posizione “importante” all’interno di un’azienda appare molto rischioso. In quanto se la donna in questione dovesse ...

BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Pioggia di critiche per la ministra Bonetti che non prende le distanze dalle parole di Elisabetta Franchi su maternità e… - avantibionda : RT @FQMagazineit: Pioggia di critiche per la ministra Bonetti che non prende le distanze dalle parole di Elisabetta Franchi su maternità e… - infoitinterno : Pioggia di critiche per la ministra Bonetti che non prende le distanze dalle parole di Elisabetta Franchi su… - MauroDelCorno : RT @FQMagazineit: Pioggia di critiche per la ministra Bonetti che non prende le distanze dalle parole di Elisabetta Franchi su maternità e… - kiara86769608 : RT @FQMagazineit: Pioggia di critiche per la ministra Bonetti che non prende le distanze dalle parole di Elisabetta Franchi su maternità e… -