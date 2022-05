Covid | le news di oggi In calo contagi e vittime | ma si teme l' ondata di autunno LIVE

(Di domenica 8 maggio 2022) Attenzionate le sottovarianti Omicron, tra cui la 4 e la 5 di cui si contano i primi casi in Italia. La loro diffusione è responsabile anche del maggior rischio di reinfezioni, che sono salite al 5% nell'ultima settimana contro il 4,5% della precedente. In valori assoluti, sono 400mila circa le persone che hanno di nuovo contratto il coronavirus nel periodo dal 24 agosto 2021 al 4 maggio 2022. Negli Usa si prevede che 100 milioni di americani sarannoati ine in inverno a causa di Omicron

Advertising

ladyonorato : Pare che la trapunta di omertà stia cadendo … Vaccino Covid e reazioni: 'Demenza, tumori, morti improvvise'. Il rep… - repubblica : L'eredità del Covid: nel 2021 34 milioni di visite specialistiche in meno. E aumentano le liste d'attesa [di Michel… - LaStampa : Lo studio choc, il Covid potrebbe essere solo la punta di un iceberg: entro il 2070 altri 15 mila nuovi virus a cau… - BandiniPiera : RT @gpcep: È TEMPO DI PROCESSARE QUESTO GOVERNO DI ASSASSINI- Report Pfizer Reazioni Nascoste Vaccino Covid e reazioni: 'Demenza, tumori, m… - adrianobusolin : RT @gpcep: È TEMPO DI PROCESSARE QUESTO GOVERNO DI ASSASSINI- Report Pfizer Reazioni Nascoste Vaccino Covid e reazioni: 'Demenza, tumori, m… -

Attenzionate le sottovarianti Omicron, tra cui la 4 e la 5 di cui si contano i primi casi in Italia. La loro diffusione è responsabile anche del maggior rischio di reinfezioni, che sono salite al 5% ...Ilaria Capua/ "Mi prendo un anno di pausa: con ilil mondo è cambiato" Secondo le anticipazioni sulla puntata di Domenica In di oggi 8 maggio, rese note dal portale televisivo Domenica In, tra ...In un'intervista a La Stampa Fabrizio Pregliasco ha messo in guardia tutti sulla situazione Covid in Italia: "La crescita delle reinfezioni può sembrare marginale in questa fase, ma prova che la ...In questa edizione: Azovstal, evacuati tutti i civili, Oggi nuovo tavolo diplomatico con Biden, Mattarella: guerra brutale scatenata da Mosca, Covid, 40.522 nuovi casi e 113 morti, Malore in campo: mu ...