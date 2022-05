Camila Giorgi-Tomljanovic, WTA Roma 2022: programma, orario, tv, streaming (Di domenica 8 maggio 2022) Domani, lunedì 9 maggio, scatterà il tabellone principale di singolare femminile degli Internazionali 2022 di tennis: nel torneo WTA 1000 di Roma per il primo turno saranno tre le azzurre subito in campo, tra le quali Camila Giorgi, che affronterà l’australiana Ajla Tomljanovic. Il match Giorgi–Tomljanovic si giocherà sul Centrale e sarà il quinto a partire dalle ore 11.00, ma si inizierà comunque non prima delle ore 20.30. La diretta tv sarà assicurata per il torneo femminile da SuperTennisTV, con la diretta streaming fruibile su SuperTenniX. ORDINE DI GIOCO Roma 9 MAGGIO CentraleDalle 11.00 Stan Wawrinka VS (14) Reilly Opelka Shuai Zhang VS (WC) Martina Trevisan Karen Khachanov VS (Q) Giulio ZeppieriNon prima delle 19.00Fabio Fognini ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) Domani, lunedì 9 maggio, scatterà il tabellone principale di singolare femminile degli Internazionalidi tennis: nel torneo WTA 1000 diper il primo turno saranno tre le azzurre subito in campo, tra le quali, che affronterà l’australiana Ajla. Il matchsi giocherà sul Centrale e sarà il quinto a partire dalle ore 11.00, ma si inizierà comunque non prima delle ore 20.30. La diretta tv sarà assicurata per il torneo femminile da SuperTennisTV, con la direttafruibile su SuperTenniX. ORDINE DI GIOCO9 MAGGIO CentraleDalle 11.00 Stan Wawrinka VS (14) Reilly Opelka Shuai Zhang VS (WC) Martina Trevisan Karen Khachanov VS (Q) Giulio ZeppieriNon prima delle 19.00Fabio Fognini ...

GiusvaPulejo : Ci saranno anche le nostre azzurre in campo nel femminile e in serata il pubblico romano si delizierà sul Centrale… - andreastoolbox : #Internazionali Roma, il programma di lunedì: attesa per Fognini-Thiem e Sonego-Shapovalov. Camila Giorgi in serata… - rupak_dewangan : RT @Elia_Amat: Camila #Giorgi lascia il campo di allenamento a #Nadal agli #IBI22. Sergio Giorgi saluta Rafa. ?? - Elia_Amat : Camila #Giorgi lascia il campo di allenamento a #Nadal agli #IBI22. Sergio Giorgi saluta Rafa. ?? - Kenmckinnon9 : Camila Giorgi practicing -