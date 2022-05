Calcio | Serie A | Salernitana-Cagliari 0-0 alla fine del primo tempo

(Di domenica 8 maggio 2022) Salerno, 8 mag. - (Adnkronos) - Termina in parità sul punteggio di 0-0 ildi, match della 36/a giornata diA in corso di svolgimento allo stadio 'Arechi' della città campana.

Advertising

sportface2016 : #Bologna, che stoccata di #Mihajlovic all'#Inter: “Volevano vincerla prima perché sul campo non ce l’avrebbero mai… - Gazzetta_it : Inter, paradosso Gosens: 25 milioni, 144 minuti. E mai titolare - Gazzetta_it : Casale sfida il Milan: 'Ibra e Giroud? Temo più Leao. Vogliamo un'altra Fatal Verona' #VeronaMilan - evivanco7 : RT @Gazzetta_it: Mihajlovic: 'Rigore incomprensibile. A fine gara l'arbitro è scappato, aveva la coscienza sporca' #VeneziaBologna https://… - sportli26181512 : Mihajlovic: 'Applausi Venezia belli e inaspettati. Rigore? Arbitro ha coscienza sporca': L'allenatore rossoblù ha c… -

(Getty Images) tutte le notizie di- c avellino -dagostino Leggi i commenti Lega pro: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement":...Bellissima ed emozionante la partita del Penzo con rimonte e controrimonte, decisa da un perla in pieno recupero frmata Johnsen al primo gol inA. Andrea Soncin rivisita l'assetto dei suoi e ...Inevitabile il calcio di rigore che Vito Morra trasforma con un fortissimo ... che trasforma in gol un sontuoso assist del neo entrato Simone Nannola. Siamo in Serie D, il Barletta 1922 vince la ...Salerno, 8 mag. - Termina in parità sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Salernitana-Cagliari, match della 36/a giornata di Serie A in corso di svolgimento allo stadio 'Arechi' della città campana.