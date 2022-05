Boxe | Bivol batte Canelo e mantiene la cintura dei pesi mediomassimi

Leggi su sportface

(Di domenica 8 maggio 2022) Titolo Mondiale WBA deiancora nelle mani di Dmitry, che alla T-Mobile Arena di Las Vegas ha battutoAlvarez per decisione unanime (115-113, 115-113 e 115-113). Il russo ha dominato a punti, dimostrando superiorità in almeno otto dei dodici round totali grazie a una grande tecnica e intelligenza tattica. Impresa fallita, dunque, per, che puntava alla conquista del titolo in cinque categorie differenti, traguardo raggiunto soltanto da altri cinque comnti nella storia della. Per il mesicano si tratta della prima sconfitta dal 2013. SportFace.