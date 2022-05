BCsicilia | oggi Cultur Isola a Isola delle Femmine

Leggi su quotidianodiragusa

(Di domenica 8 maggio 2022)dinell’ambito della Settimanae presenta, domenica 8 maggio 2022 dalle ore 10,00 alle ore 14.00, “”: mostra di strumenti e utensili della vita quotidiana eattività produttive. La raccolta etnoantropologica sarà esposta presso la Casa Museo Joe Di Maggio in via Cutino, 14 a.Una esposizione legata alla tradizione siciliana, dalle selle dei cavalli al carretto siciliano alle reti e nasse dei pescatori, dai ricami di un tempo, usati per impreziosire la biancheria ...