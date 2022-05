(Di sabato 7 maggio 2022) L’è ilpiù attuale per ottenerepiùma, se dopo i 40 ti sembra too much, tranquilla: esiste un’alternativa. Lehanno spopolato negli ultimi mesi soprattutto tra le influencer più giovani e più famose. Consiste in unbasato sul contorno, che viene tracciato leggermente al di fuori di quello naturale. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

giordi63 : RT @AlfredoBono: “Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo E la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro O ancora i… - Alberto63Al : RT @AlfredoBono: “Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo E la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro O ancora i… - semprelibri : RT @AlfredoBono: “Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo E la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro O ancora i… - Alice70A : RT @AlfredoBono: “Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo E la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro O ancora i… -

CheDonna.it

A Napoli mi hanno servito un caffè con le tazzina che mi scottava lee non ho dovuto manco ... Ho scoperto che le sfogliatelle e le ricce sono due cose diverse, ma comunque semangiare ...Il piglio risoluto, gli occhi serrati a mo' di sfida, letese a proferire una condanna, ... So che non, ma posso fumare' Vuoi labbra più grandi ma odi il trucco overline Fai come le influencer! sa bene quanto sia fastidiosa la sensazione di dover rinunciare al prodotto che tanto si voleva usare proprio all’ultimo momento. Di cosa parliamo Dell’attimo in cui, aprendo la propria matita per le ...