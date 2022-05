Uomini e Donne, anticipazioni: una coppia over si sposa (Di sabato 7 maggio 2022) Venerdì 6 maggio 2022, una nuova registrazione di Uomini e Donne ha avuto luogo negli studi Mediaset. Secondo quanto ci rivelano le anticipazioni, non ci sono novità sui due tronisti, bensì sul parterre over. Il profilo Instagram UominieDonneclassicoeover gestito da Lorenzo Pugnaloni ha rivelato qualche anticipazione del daytime Mediaset con tanto di dettagli su una … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 7 maggio 2022) Venerdì 6 maggio 2022, una nuova registrazione diha avuto luogo negli studi Mediaset. Secondo quanto ci rivelano le, non ci sono novità sui due tronisti, bensì sul parterre. Il profilo Instagramclassicoegestito da Lorenzo Pugnaloni ha rivelato qualche anticipazione del daytime Mediaset con tanto di dettagli su una … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

_Nico_Piro_ : #5maggio in #Ucraina 3,238 civili uccisi (1,162 uomini , 738 donne, 71 bambine 84 bambini, 72 minori e 1,111 adulti… - GiuseppeConteIT : Don Peppe Diana non è morto invano, la camorra non avrà la meglio. Ieri a #CasaldiPrincipe ho sentito la voglia di… - meb : Il #lavoro è dignità, ma deve essere prima di tutto sicuro e giusto. Donne e uomini hanno diritto alla stessa retri… - ParliamoDiNews : Uomini e donne, registrazione 6 maggio: Tina furiosa dietro le quinte e Gianni censura #Offertedilavoro #SerieTV… - ParliamoDiNews : Uomini e donne, registrazione 7 maggio: Luca potrebbe fare la scelta tra Lilli e Soraia #Offertedilavoro #SerieTV… -