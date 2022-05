Torino-Napoli | penosi cori contro i napoletani

(Di sabato 7 maggio 2022), nel giorno della commemorazione dello schianto di Superga, non sono mancati i. La vittoria dell’ha decisa Fabian Ruiz (settimo gol stagionale), con un recupero palla alta sul distratto Pobega e una percussione decisa da un diagonale di sinistro che ha beffato Berisha. Prima era stato il portiere granata grande protagonista con un rigore parato a Insigne. Il capitano del, invece, dopo aver sbagliato dal dischetto (stessa cosa era successa anche all’andata) si è divorato una clamorosa occasione per firmare il vantaggio (recupero prodigioso del suo amico Izzo). Con questo risultato, i partenopei salgono a +4 sulla Juventus e congelano il terzo posto. IL RICORDO DI ...

Leggi anche -0 - 1: decide Fabian0 - 1 Marcatore: 28' st Fabian Ruiz.(3 - 4 - 2 - 1): Berisha 7.5; Izzo 5.5 (25'st Djidji 5.5), Bremer 5.5, Rodriguez 6; Singo 6, Ricci 6 (21'st Linetty 6), Mandragora 6 (21' st ...