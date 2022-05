“The Band”, lite accesa in diretta: volano stracci tra le due cantanti (Di sabato 7 maggio 2022) lite molto accesa durante la puntata di ieri sera di “The Band“, programma condotto da Carlo Conti su Rai 1. In studio sono volati stracci tra le due cantanti. Una di queste ha decisamente alzato i toni, spiazzando sia il pubblico in studio che il conduttore del talent show. Fortunatamente tutto è rientrato nel giro di pochi minuti, ma la situazione stava per diventare incandescente. (Continua dopo la foto…) Tutto le notizie su “The Band” “The Band” è un nuovo programma televisivo di genere talent show ideato da Carlo Conti e scritto insieme a Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario D’Amico con la collaborazione ai testi di Mattia Bravi. La trasmissione va in onda in prima serata su Rai 1 dal 22 aprile 2022 ed è condotta da Carlo Conti. Il talent ... Leggi su tvzap (Di sabato 7 maggio 2022)moltodurante la puntata di ieri sera di “The“, programma condotto da Carlo Conti su Rai 1. In studio sono volatitra le due. Una di queste ha decisamente alzato i toni, spiazzando sia il pubblico in studio che il conduttore del talent show. Fortunatamente tutto è rientrato nel giro di pochi minuti, ma la situazione stava per diventare incandescente. (Continua dopo la foto…) Tutto le notizie su “The” “The” è un nuovo programma televisivo di genere talent show ideato da Carlo Conti e scritto insieme a Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario D’Amico con la collaborazione ai testi di Mattia Bravi. La trasmissione va in onda in prima serata su Rai 1 dal 22 aprile 2022 ed è condotta da Carlo Conti. Il talent ...

Advertising

ManuDolcenera : Eccoci pronti per THE BAND su @RaiUno ?? scorri le foto e scopri i ripetenti dell’ultimo banco ?? il casinista dell… - infoitcultura : The Band, scoppia la lite tra Giusy Ferreri e Dolcenera: “Fammi parlare, ca**o!” Carlo Conti… - MINTOXIC_ : @Della__Oh @save_the_blind @Duck18You @BotGuevara @Band_Crypto @monster_1358 0x07E0097ee0a80923a93e9E914b8efF0D3e835414 - MINTOXIC_ : @BotGuevara @save_the_blind @Duck18You @Band_Crypto @Della__Oh @monster_1358 0x07E0097ee0a80923a93e9E914b8efF0D3e835414 - MINTOXIC_ : @Band_Crypto @save_the_blind @Duck18You @BotGuevara @Della__Oh @monster_1358 0x07E0097ee0a80923a93e9E914b8efF0D3e835414 -