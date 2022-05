Scienza | grazie ai satelliti Esa possibile mappare la deforestazione

Leggi su ildenaro

(Di sabato 7 maggio 2022) In un nuovo studio pubblicato su Science Advances, un team di scienziati europei e statunitensi ha combinato i dati dettagliati sulle spedizioni delle commodities alimentari con le informazioni aziendali, la produzione a livello di azienda agricola e i dati di telerilevamento ottenuti daiESA per comprendere meglio come i commercianti di materie prime si procurano i prodotti sul campo e come ciò influisca sull’attuazione degli impegni aziendali dizero. I ricercatori si sono concentrati sulle società di commercio di materie prime che gestiscono il 60% più ricco delle esportazioni di quattro materie prime principali: soia dal Sud America, cacao dalla Costa d’Avorio, olio di palma dall’Indonesia ed esportazioni di bovini vivi dal Brasile. Il team ha scoperto che i trader di solito acquistano merci “indirettamente” tramite ...