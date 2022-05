Rinnovi Juve, la situazione legata ai rinnovi di De Sciglio e Bernardeschi (Di sabato 7 maggio 2022) Ecco tutti i dettagli sulla questione rinnovi in casa Juve, in particolare quelli di De Sciglio e Bernardeschi Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono attesi colpi di scena nei prossimi giorni nel futuro e sulla questione rinnovi con la Juve di Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi. Le trattative per i rinnovi dei due procedono a rilento e, specialmente l’ex viola, appare destinato a non firmare nonostante le ultime voci. Dubbi anche sul terzino: il giocatore appare propenso a taglairsi l’ingaggio, ma l’accordo sarebbe ancora lontano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 maggio 2022) Ecco tutti i dettagli sulla questionein casa, in particolare quelli di DeSecondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono attesi colpi di scena nei prossimi giorni nel futuro e sulla questionecon ladi Mattia Dee Federico. Le trattative per idei due procedono a rilento e, specialmente l’ex viola, appare destinato a non firmare nonostante le ultime voci. Dubbi anche sul terzino: il giocatore appare propenso a taglairsi l’ingaggio, ma l’accordo sarebbe ancora lontano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DeLigt84 : RT @Marco562017: Futuro Juve basato su calciatori italiani Rinnovi probabili per De Sciglio e Bernardeschi Favorevole ai playoff Le parole… - JManiaSite : Al momento nessuna novità positiva per #Bernardeschi e #DeSciglio dalla società: la posizione della Juventus - Alex_ca586 : @Marc0Esse Dopo le dichiarazioni di Allegri e soprattutto di Nedved sui rinnovi contrattuali, dico bye bye Juve, so… - juve_grecchi : RT @viasyba: I rinnovi di De Sciglio e Bernardeschi, due che dovrebbero essere fuori dal progetto da anni, sono irreali. Ancor più irreale… - juve_grecchi : RT @Swaffle_7: Ho visto la sintesi ampia del match. Mi limito a dire che la stragrande maggioranza degli Juventini non si meritano questo,… -