Ragione e cuore parlano chiaro: tutto, ora, per fermare il massacro (Di sabato 7 maggio 2022) Leggo sempre tutti gli articoli su Avvenire.it, il vostro sito online, e compro saltuariamente il giornale cartaceo per trovare un po' di verità su quello che succede, per confrontarmi con opinioni ... Leggi su avvenire (Di sabato 7 maggio 2022) Leggo sempre tutti gli articoli su Avvenire.it, il vostro sito online, e compro saltuariamente il giornale cartaceo per trovare un po' di verità su quello che succede, per confrontarmi con opinioni ...

Advertising

BruniPrato : RT @Poesiaitalia: A volte il cuore ha bisogno di più tempo per accettare ciò che la ragione già sa. Alejandro Jodorowsky - debfcim : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 05.05.2022 Ci avreste mai scommesso??? Eccolo a passeggio per l'ambulatorio, la sua voglia di vivere ha vinto su o… - MaryG_902 : @aMika_LT @unissonss Ha ragione lei, è un mezzo cuore! - mirellaladini : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 05.05.2022 Ci avreste mai scommesso??? Eccolo a passeggio per l'ambulatorio, la sua voglia di vivere ha vinto su o… - Yena90202633 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 05.05.2022 Ci avreste mai scommesso??? Eccolo a passeggio per l'ambulatorio, la sua voglia di vivere ha vinto su o… -