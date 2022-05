Quingentole | morto il 27enne Dimitri Roveri dopo un malore in campo

(Di sabato 7 maggio 2022) Il calcio piange un altro giovane. Non ce l’ha fatta, calciatore dilettante colpito da arresto cardiocircolatorio nel corso della partita amatoriale tra il Casalpoglio e il. Il, capitano della squadra del, si è accasciato a terra con la palla lontana e non ha più ripreso conoscenza.è deceduto poche oreil suo ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano., che abitava ae lavorava come giardiniere e addetto alle pulizie in una casa di riposo nel mantovano, proprio la settimana scorsa aveva annunciato che a settembre sarebbe diventato padre. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Quingentole: non ce l'ha fatta il 27enne Dimitri #Roveri, colpito da un malore in campo -

Si è accasciato per terra durante la partita dei play off. È, il capitano del. Il di 27 anni ha avuto un oggi a , in provincia di . Si tratta di un calciatore dilettante e considerato di grande talento: ha accusato un malore, oggi pomeriggio, ...Si è accasciato per terra durante la partita dei play off. È, il capitano del. Il di 27 anni ha avuto un oggi a , in provincia di . Si tratta di un calciatore dilettante e considerato di grande talento: ha accusato un malore, oggi pomeriggio, ...Dimitri Roveri, 27 anni, capitano della squadra del Quingentole, è morto poche ore dopo il suo ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano. Roveri si è accasciato con la palla lontana e non ha più ...Si è accasciato per terra durante la partita dei play off. È morto Dimitri Roveri, il capitano del Quingentole. Il calciatore di 27 anni ha avuto un malore oggi a Casalpoglio, in provincia di Mantova.