Quella volta di dieci anni fa che Scandal ci spiegò che eravamo rovinati (Di sabato 7 maggio 2022) La separazione delle carriere tra pubblico e critica non è prerogativa esclusiva delle pagine culturali, che danno spazio a starlette famose per le loro malattie e non per i loro trimetri coriambici più volentieri di quanto lo diano a tizie che scriveranno pure romanzacci d’amore per quindicenni ma sono in cima alle classifiche da mesi (il numero di recensioni di Erin Doom eguaglia il numero di copie vendute da gente con corposissime rassegne stampa). È una separazione presentissima anche nelle pagine degli spettacoli, dove i critici si dilettano a parlare di Lol assai più di quanto piaccia loro parlare di Don Matteo: perché dovremmo incomodarci a prender sul serio una cosa che guarda uno spettatore su tre, se possiamo farci belli coi prodotti dai numeri minuscoli delle piattaforme? «Più recensioni che spettatori» è sintesi che si adatta a nove decimi delle produzioni culturali di cui ... Leggi su linkiesta (Di sabato 7 maggio 2022) La separazione delle carriere tra pubblico e critica non è prerogativa esclusiva delle pagine culturali, che danno spazio a starlette famose per le loro malattie e non per i loro trimetri coriambici più volentieri di quanto lo diano a tizie che scriveranno pure romanzacci d’amore per quindicenni ma sono in cima alle classifiche da mesi (il numero di recensioni di Erin Doom eguaglia il numero di copie vendute da gente con corposissime rassegne stampa). È una separazione presentissima anche nelle pagine degli spettacoli, dove i critici si dilettano a parlare di Lol assai più di quanto piaccia loro parlare di Don Matteo: perché dovremmo incomodarci a prender sul serio una cosa che guarda uno spettatore su tre, se possiamo farci belli coi prodotti dai numeri minuscoli delle piattaforme? «Più recensioni che spettatori» è sintesi che si adatta a nove decimi delle produzioni culturali di cui ...

GiovaQuez : 'Hitler vuole riprendersi un po' per volta quello che pensa appartenga alla Germania. Ed è convinto che il mondo gl… - juventusfc : ??? Allegri: «Devo fare i complimenti a Mister #Zauli perché ieri l'#Under23 per la prima volta ha passato due turni… - Francesco4192 : @_bxko_ Vabbè il santo una volta passa dai, quella poi era una finale di Champions, questo è campionato, sono due cose differenti! - VanniCallegaro : @GiovaQuez Forza professore ????????non si curi di tutti questi invidiosi...del resto anch'io dovevo fare il docente al… - largociospe : @giammarcosicuro Quella delle scuole come 'rifugi antiaerei' buoni per l'occidente poi rivelatesi capisaldi militar… -