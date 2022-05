Piersilvio Berlusconi | colpo di scena senza precedenti | dopo la Toffanin ecco la sua nuova ‘fiamma’

Leggi su kronic

(Di sabato 7 maggio 2022)launadi cosa si tratta, i dettagli della vicenda Uno dei leader più importanti in Italia di una delle aziende che rappresentano in Italia il secondo pilastrola Rai è lui,a capo dell’azienda Mediaset. L’uomo per molto tempo ha infiammato le pagine del gossip per l’attenzione mediatica ricevuta per la sua storia con la bella conduttrice di Verissimo, Silvia. curiosità (foto web)L’uomo è il figlio del leader politico Silvioe della sua prima moglie, Carla Elvira Lucia Dall’Oglio e, grazie alla professionalità e ...