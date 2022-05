Monza, niente promozione diretta in A: Galliani si rifiuta di parlare (VIDEO) (Di sabato 7 maggio 2022) Sconfitta col Perugia e mancata promozione diretta in Serie A. Il Monza non ha passato un venerdì felice e la delusione è ben visibile in Adriano Galliani che dopo la partita ha preferito non parlare con la stampa. Leggi su itasportpress (Di sabato 7 maggio 2022) Sconfitta col Perugia e mancatain Serie A. Ilnon ha passato un venerdì felice e la delusione è ben visibile in Adrianoche dopo la partita ha preferito noncon la stampa.

Inter_Scout : RT @fcin1908it: Monza, niente Serie A: sfuma (per ora) il riscatto di Di Gregorio dall’Inter - il_monza : @moggifake @realvarriale @GenoaCFC @juventusfc @PauDybala_JR No no no.... non c'entra assolutamente niente no....... - grizzoschettino : Ieri il Grifo ha battuto il Monza. Niente Serie A diretta per il Berlusca. Tiè. - il_monza : Giroud Sanchez però andava bene e non si doveva chiudere niente - DanAdamPaul : RT @tempoweb: Niente #SerieA per il Monza di #Berlusconi: ora i playoff. Promosse Lecce e Cremonese #SerieB #iltempoquotidiano https://t.c… -