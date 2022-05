Meteo Roma del 07-05-2022 ore 06:10 (Di sabato 7 maggio 2022) Meteo venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord deboli piogge al mattino con molte nubi su tutti i settori al pomeriggio instabilità sui rilievi con fenomeni intensi su Piemonte Friuli più asciutto su Emilia Romagna e Liguria in serata ancora piogge sul Piemonte Lombardia Veneto variabilità assoluta altrove al centro al mattino precipitazioni sparse sulle regioni adriatiche poco irregolarmente nuvoloso altrove al pomeriggio instabilità su Toscana Lazio Abruzzo variabilità asciutta sulle restanti zone in serata solo sull’abruzzo migliore altrove con nuvolosità irregolare Artù da maltempo al mattino con piogge sparse su tutti i settori molte nubi sulle Isole maggiori al pomeriggio ancora precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco su campagna Sicilia in serata tempo e miglioramento specie sulle regioni ... Leggi su romadailynews (Di sabato 7 maggio 2022)venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord deboli piogge al mattino con molte nubi su tutti i settori al pomeriggio instabilità sui rilievi con fenomeni intensi su Piemonte Friuli più asciutto su Emiliagna e Liguria in serata ancora piogge sul Piemonte Lombardia Veneto variabilità assoluta altrove al centro al mattino precipitazioni sparse sulle regioni adriatiche poco irregolarmente nuvoloso altrove al pomeriggio instabilità su Toscana Lazio Abruzzo variabilità asciutta sulle restanti zone in serata solo sull’abruzzo migliore altrove con nuvolosità irregolare Artù da maltempo al mattino con piogge sparse su tutti i settori molte nubi sulle Isole maggiori al pomeriggio ancora precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco su campagna Sicilia in serata tempo e miglioramento specie sulle regioni ...

Advertising

Roma : ??Mattina poco o parzialmente nuvoloso, pomeriggio poco o parzialmente nuvoloso con possibile sviluppo di temporali… - OsimoSiamoNoi : Peste suina africana, primo caso a Roma: è allarme per i maiali e cinghiali - CorriereCitta : Meteo, in arrivo temporali di pioggia rossa con sabbia del Sahara: le previsioni per il fine settimana - Ginevra00000 : Guardo il meteo di oggi a Roma e mi appare questa immagine e dico: caspita !????..proprio.nella.zona.di Ponte Milvio!… - TuttoSuRoma : Meteo ROMA: oggi e domani pioggia debole, Domenica 8 nubi sparse -