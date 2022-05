Liverpool-Tottenham, le formazioni ufficiali (Di sabato 7 maggio 2022) La notte del Merseyside si illumina con la partita più attesa di questa 36^ giornata di Premier League. Ad “Anfield”, infatti, va in scena un suggestivo Liverpool-Tottenham, di cui, a breve, andremo a vedere le formazioni ufficiali. Due squadre chi si giocano tanto e rischiano di pagare pesantemente un eventuale passo falso. Una sfida tra la seconda e la quinta forza del campionato che promette spettacolo, visti i campioni che si apprestano a solcare il terreno di gioco e i precedenti incroci. Nei 59 confronti diretti, infatti, le due squadre hanno messo a segno in totale 170 gol. Si tratta del secondo duello più prolifico nella storia della massima lega britannica. E il 2-2 dell’andata ne è una prova lampante. Vediamo più nel dettaglio come arrivano a questo appuntamento i due club. I padroni di casa vengono da un ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 7 maggio 2022) La notte del Merseyside si illumina con la partita più attesa di questa 36^ giornata di Premier League. Ad “Anfield”, infatti, va in scena un suggestivo, di cui, a breve, andremo a vedere le. Due squadre chi si giocano tanto e rischiano di pagare pesantemente un eventuale passo falso. Una sfida tra la seconda e la quinta forza del campionato che promette spettacolo, visti i campioni che si apprestano a solcare il terreno di gioco e i precedenti incroci. Nei 59 confronti diretti, infatti, le due squadre hanno messo a segno in totale 170 gol. Si tratta del secondo duello più prolifico nella storia della massima lega britannica. E il 2-2 dell’andata ne è una prova lampante. Vediamo più nel dettaglio come arrivano a questo appuntamento i due club. I padroni di casa vengono da un ...

