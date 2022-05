La nuova faticosa sfida al populismo di Jupiter-Macron è a Joker-Mélenchon (Di sabato 7 maggio 2022) Il tempo della proclamazione e già per il presidente francese il pensiero al "terzo turno", le legislative di giugno. E il rischio di una coabitazione con una sinistra che ha un programma agli antipodi del suo. La profezia di Michel Houellebecq: "La riconciliazione non è all’ordine del giorno” Leggi su huffingtonpost (Di sabato 7 maggio 2022) Il tempo della proclamazione e già per il presidente francese il pensiero al "terzo turno", le legislative di giugno. E il rischio di una coabitazione con una sinistra che ha un programma agli antipodi del suo. La profezia di Michel Houellebecq: "La riconciliazione non è all’ordine del giorno”

Advertising

HuffPostItalia : La nuova faticosa sfida al populismo di Jupiter-Macron è a Joker-Mélenchon - LaLibertaOnline : RT @Edoardo_Tincani: Una canzone per l'uscita (faticosa) dalla pandemia, per dire la speranza (coraggiosa) in 'Una nuova umanità', interpre… - Edoardo_Tincani : Una canzone per l'uscita (faticosa) dalla pandemia, per dire la speranza (coraggiosa) in 'Una nuova umanità', inter… -