Il Chelsea ceduto per 5 miliardi, ora è ufficiale: Abramovich lascia a Boehly (Di sabato 7 maggio 2022) Il Chelsea ha un nuovo proprietario, ora è ufficiale. Dopo l'addio di Roman Abramovich, costretto alla cessione dopo le sanzioni a causa della guerra in Ucraina, il club di Stamford Bridge ha ... Leggi su globalist (Di sabato 7 maggio 2022) Ilha un nuovo proprietario, ora è. Dopo l'addio di Roman, costretto alla cessione dopo le sanzioni a causa della guerra in Ucraina, il club di Stamford Bridge ha ...

