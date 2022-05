Hockey pista, Finali play off 2022: Follonica e Forte Dei Marmi accedono in semifinale (Di sabato 7 maggio 2022) Sono Forte dei Marmi e Follonica le due squadre a completare il quadro delle semiFinali playoff del Campionato di Serie A 2022 di Hockey su pista. Le due compagini infatti hanno superato nella decisiva gara-3 dei quarti Bassano e Valdagno, raggiungendo dunque Trissino e Lodi. Controllata la sfida tra Forte e Bassano, terminata con il risultato di 2-1. A passare subito in vantaggio per primi sono gli ospiti, con un goal arrivato al 22:24 del primo tempo grazie ad Andrea Succato. Ma dopo dieci minuti di orologio arriva puntuale il pareggio dei padroni di casa, firmato da Cinquini. A chiudere definitivamente i conti ci ha quindi pensato Xavier Rubio Civit al 17:28 del secondo periodo. Più roboante invece l’incontro tra ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) Sonodeile due squadre a completare il quadro delle semioff del Campionato di Serie Adisu. Le due compagini infatti hanno superato nella decisiva gara-3 dei quarti Bassano e Valdagno, raggiungendo dunque Trissino e Lodi. Controllata la sfida trae Bassano, terminata con il risultato di 2-1. A passare subito in vantaggio per primi sono gli ospiti, con un goal arrivato al 22:24 del primo tempo grazie ad Andrea Succato. Ma dopo dieci minuti di orologio arriva puntuale il pareggio dei padroni di casa, firmato da Cinquini. A chiudere definitivamente i conti ci ha quindi pensato Xavier Rubio Civit al 17:28 del secondo periodo. Più roboante invece l’incontro tra ...

