Giro d'Italia 2022, il papà di Vincenzo Nibali: "Fa pretattica, alla classifica ci pensa. Correrà fino a 40 anni" (Di sabato 7 maggio 2022) La sorpresa più piacevole per i colori azzurri nella cronometro di Budapest, seconda tappa del Giro d'Italia 2022, arriva da Vincenzo Nibali. Il siciliano della Astana Qazaqstan ha corso un'ottima prova contro il tempo, concludendo al dodicesimo posto a 19" dal vincitore Simon Yates (BikeExchange-Jayco) ed è allo stesso posto nella generale, a 30" dalla maglia rosa di Mathieu van der Poel ma soprattutto con 23" su quello che teoricamente è il leader della squadra kazaka, Miguel Angel Lopez. Lo Squalo è partito in questa Corsa Rosa con l'intento di vincere qualche tappa, ma in molti non credono fino in fondo a questa versione. Primo fra tutti, il papà Salvatore, che è intervenuto telefonicamente al Processo alla Tappa e ha dato ragione ...

