"E' pericoloso…": Juve, attacco pesantissimo e frecciata ad Allegri (Di sabato 7 maggio 2022) Juve, dopo la sconfitta col Genoa arrivano le analisi del giorno dopo. attacco pensante alla squadra e frecciata a Max Allegri. Una sconfitta che sta facendo discutere, e che ovviamente getta ombre sul finale di stagione di una squadra che quest'anno ha sudato più del dovuto. La Juventus ha fatto registrare un altro risultato negativo, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Orrori e distrazioni nel finale: la Juve non è questa È pericoloso che Allegri tolleri prestazioni così poco juventine , perché come vincere aiuta a ... Non è una Juve perfetta, ma è meglio di così. Criscito stavolta non sbaglia, Genoa - Juventus 2 - 1 La squadra di Blessin ci prova con un tiro cross pericoloso di Criscito ben respinto da Szczesny, ... La Juve spreca alcune occasioni ma sembra gestire per il meglio, poi finale horror con alcune ... che Allegri tolleri prestazioni così poco juventine , perché come vincere aiuta a ... Non è unaperfetta, ma è meglio di così.La squadra di Blessin ci prova con un tiro crossdi Criscito ben respinto da Szczesny, ... Laspreca alcune occasioni ma sembra gestire per il meglio, poi finale horror con alcune ...