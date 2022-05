Brunori Sas, il percorso dell’energia (paternità compresa) (Di sabato 7 maggio 2022) Si balla, si salta, si canta, si piange. Dopo due anni di attesa, il cantautore - da pochi mesi papà - porta finalmente la sua musica nei palazzetti, allargando gli spazi, il pubblico e il ventaglio delle emozioni. Dall’Atomic Bar (2009) al Forum di Assago (oggi), storia di un’evoluzione coerente Leggi su vanityfair (Di sabato 7 maggio 2022) Si balla, si salta, si canta, si piange. Dopo due anni di attesa, il cantautore - da pochi mesi papà - porta finalmente la sua musica nei palazzetti, allargando gli spazi, il pubblico e il ventaglio delle emozioni. Dall’Atomic Bar (2009) al Forum di Assago (oggi), storia di un’evoluzione coerente

Advertising

eventiatmilano : Concerti che verranno: Brunori Sas live all'Ippodromo SNAI San Siro per il MILANO SUMMER FESTIVAL ???… - EndCent : @BrunoriSas nei palasport e poi in estate in tour nei principali festival italiani: scaletta e calendario date ??… - OrsoPalagi : Di questi matrimoni e queste unioni avevo quasi bisogno oggi. Per recuperare energie. Hanno citato Brunori Sas a u… - GiuliaCiavarell : Autoironia, umanità e carisma: la grande festa di @BrunoriSas è ora su @tvsorrisi ?? #Brunorisastour2022 - 24Trends_Italia : 9. Jacobs - 5mille+ 10. Torino-Napoli - 5mille+ 11. Kean - 5mille+ 12. Internazionali d'Italia - 5mille+ 13. Brunori Sas - 5mille+ -