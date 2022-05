Balotelli, non c’è più niente da fare: l’ufficialità è una condanna (Di sabato 7 maggio 2022) L’avventura congiunta di Montella e Balotelli, rispettivamente in panchina e in attacco, all’Adana Demirspor nell’ultimo mese si è rivelata più impervia del previsto. La stagione calcistica sta giungendo al termine in tutte le latitudini europee e anche per la Turchia sta calando il sipario del campionato e si tirano le prime somme. La scorsa settimana Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 7 maggio 2022) L’avventura congiunta di Montella e, rispettivamente in panchina e in attacco, all’Adana Demirspor nell’ultimo mese si è rivelata più impervia del previsto. La stagione calcistica sta giungendo al termine in tutte le latitudini europee e anche per la Turchia sta calando il sipario del campionato e si tirano le prime somme. La scorsa settimana Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : ???? L'#AdanaDemirspor di #Montella e #Balotelli non si qualifica alle competizioni europee - bardo1962 : @Fede_Spera86 Kean è un mistero: somaro come pochi,avrebbe il DNA del grande atleta e rotola come Poldo Sbaffini,in… - ciceruacchio65 : #Kean è un #balotelli che non ce l'ha fatta - procopiotapioco : @RidTheRock kean è una merda di giocatore non per il goal mangiato ma per la presunzione ... mi sta naturalmente su… - acaponetto : @CellesiLuca @Marc0Esse Secondo me sarebbe anche dotato, ma è uno di quelli che si sente già arrivato e che scende… -