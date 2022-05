Atletica, Jacobs al pronto soccorso di Nairobi: non competerà nei 100 metri (Di sabato 7 maggio 2022) Marcell Jacobs non prenderà parte al meeting di Nairobi (Kenya), dove era previsto il suo esordio stagionale nei 100 metri. L’oro olimpico ha infatti accusato dei problemi gastrointestinali ed è sotto osservazione presso il pronto soccorso dell’ospedale Ruaraka Uhai Neema. A fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato il suo allenatore, Paolo Camossi, che ha spiegato: “Marcell è attualmente sotto osservazione e non potrà gareggiare. Grazie al personale dell’Ambasciata d’Italia per l’assistenza in questa vicenda. Vogliamo ringraziare anche lo staff e i medici per la cordialità e la professionalità“. Sarà dunque Filippo Tortu a difendere i colori italiani in pista a Nairobi. I favoriti per la vittoria restano però lo statunitense Fred Kerley ed il keniano Ferdinand Omanyala. ... Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Marcellnon prenderà parte al meeting di(Kenya), dove era previsto il suo esordio stagionale nei 100. L’oro olimpico ha infatti accusato dei problemi gastrointestinali ed è sotto osservazione presso ildell’ospedale Ruaraka Uhai Neema. A fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato il suo allenatore, Paolo Camossi, che ha spiegato: “Marcell è attualmente sotto osservazione e non potrà gareggiare. Grazie al personale dell’Ambasciata d’Italia per l’assistenza in questa vicenda. Vogliamo ringraziare anche lo staff e i medici per la cordialità e la professionalità“. Sarà dunque Filippo Tortu a difendere i colori italiani in pista a. I favoriti per la vittoria restano però lo statunitense Fred Kerley ed il keniano Ferdinand Omanyala. ...

