Arisa e Vito Coppola tornano insieme al compleanno di Barbara d’Urso

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 7 maggio 2022) Tantissimi gli amici vip aldi Barbra, così tanti che elencarli è davvero difficile ma tra le stories della festeggiata ecco spuntare anche. La cantante e il ballerino sono tornati, dicevano che erano in pausa ma in realtà non si sa nemmeno se sono fidanzati. A giudicare dal romanticismo e dalla tenerezza con cui ballano abbracciati sulle note di Abbracciame di Sannino sembra davvero chesiano molto innamorati.ha festeggiato alla grande i suoi 65 anni, ha invitato davvero tutti e tutti hanno ovviamente partecipato con gioia, si sono scatenati. Tra risate, balli e canzoni la conduttrice chiede ad...