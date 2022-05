Weekend a cinque stelle anche a Badminton

(Di venerdì 6 maggio 2022) Due eventi di rilievo assoluto questo fine - settimana. Il primo meeting è il Csio 5di Francia, a La Baule, per la prima volta fuori dal circuito della Nations Cup. Oggi in Coppa delle Nazioni ...

Due eventi di rilievo assoluto questo fine - settimana. Il primo meeting è il Csio 5 stelle di Francia, a La Baule, per la prima volta fuori dal circuito della Nations Cup. Oggi in Coppa delle Nazioni ...Dopoanni di assenza, domenica 8 maggio torna "Botteghe Aperte": alcune vie principali di ... ildel gusto. A Biella da venerdì 6 a domenica 8 maggio 2022 la prima edizione di "BIS " il ... Meteo CINQUE TERRE: oggi pioggia, nubi sparse nel weekend Due eventi di rilievo assoluto questo fine-settimana. Il primo meeting è il Csio 5 stelle di Francia, a La Baule, per la prima volta fuori dal circuito della Nations Cup. Oggi in Coppa delle Nazioni g ...Tra una fiaccolata di prima mattina, una festa di primavera e il ritorno dello streetfood è in arrivo il fine settimana. Domenica poi festeggiamo tutte le mamme ...