Vite al limite cancellato? Addio Dottor Nowzaradan, fan disperati: la situazione (Di venerdì 6 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Vite al limite sarà presto cancellato? L’indiscrezione manda in tilt i fan del programma: il Dottor Nowzaradan ha intenzione di ritirarsi? Il reality, in realtà, ha il titolo originale di My 600 lb life ed è un format americano dell’emittente TLC. Vite al limite è stato creato ben 10 anni fa, nel 2012, e da Leggi su youmovies (Di venerdì 6 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.alsarà presto? L’indiscrezione manda in tilt i fan del programma: ilha intenzione di ritirarsi? Il reality, in realtà, ha il titolo originale di My 600 lb life ed è un format americano dell’emittente TLC.alè stato creato ben 10 anni fa, nel 2012, e da

Advertising

antilopefusa : @Steinberger_GR4 sul sito di discovery danno gemelle siamesi... secondo me manderanno vite al limite ?? - Reietto2 : @2018Asiax Vite al limite ovviamente - 2018Asiax : @Reietto2 Obesità intendiamo tipo quelli di vite al limite oppure persone cicciottelle perché è importante capirlo - zazoomblog : Come sta e com’è diventata oggi June dopo Vite al Limite: farete difficoltà a riconoscerla - #com’è #diventata… - cruelGirlv : @patriziaandreoz @GloriaGippy @Alberto77159496 Sono d’accordo su questo punto, anche perché non stiamo parlando dei… -