Uomini e Donne, registrazione 6 maggio: Luca annuncia la scelta? (Di venerdì 6 maggio 2022) Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 6 maggio. Luca Salatino annuncerà finalmente la data della sua scelta? Arrivano le prime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di venerdì 6 maggio. In questa puntata ancora ampio spazio a Luca Salatino, in attesa che il tronista faccia la sua scelta. Secondo la pagina Instagram UominieDonneclassicoeover di Lorenzo Pugnaloni, Leggi su 2anews (Di venerdì 6 maggio 2022), anticipazioniSalatino annuncerà finalmente la data della sua? Arrivano le prime anticipazioni delladidi venerdì 6. In questa puntata ancora ampio spazio aSalatino, in attesa che il tronista faccia la sua. Secondo la pagina Instagramclassicoeover di Lorenzo Pugnaloni,

Advertising

_Nico_Piro_ : #5maggio in #Ucraina 3,238 civili uccisi (1,162 uomini , 738 donne, 71 bambine 84 bambini, 72 minori e 1,111 adulti… - gualtierieurope : #Roma è fiera dei volontari, delle donne e degli uomini della @crocerossa da sempre in prima linea per la tutela de… - RaiNews : “Uomini e donne giacciono vicini nella stessa stanza d'ospedale in un groviglio di barelle contro ogni regola del d… - GiadaGiorgi23 : Chissà perché alcune donne per emanciparsi devono scimmiottare i peggio difetti degli uomini. Tipo mettere la carri… - Christianzu76 : RT @autocostruttore: I soldati russi e ceceni sono pagati miseramente, ma sono liberi di razziare le case degli ucraini. E di stuprare donn… -