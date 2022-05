Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 6/05/22 (Di venerdì 6 maggio 2022) Regà, ma vi state rendendo conto dell’incredibile rischio che abbiamo corso? Dell’immane catastrofe che si sarebbe potuta abbattere sulle nostre povere vite già compromesse dalla pandemia? Della sciagura infinita che avrebbe potuto funestare una stagione televisiva già messa a dura prova da Affonzo? La sadica redazione aveva Chiamato Riccardo Guarnieri mesi e mesi fa, lo scorso autunno, informandolo che in studio si parlava di lui e dandogli la possibilità di presenziare per rispondere direttamente a ciò che veniva detto. E PER FORTUNA che in quell’occasione lui non ha accettato quell’invito totally disinteressato, santodddio! Ma tipo che io non so se arrivo a fine maggio, qua, che mi basta un suo primo piano per avvertire una pesantezza che manco la peperonata a Ferragosto e una nausea che non passa nemmeno col Plasil ogni volta che lo sento dire che “sta passando un ... Leggi su isaechia (Di venerdì 6 maggio 2022) Regà, ma vi state rendendo conto dell’incredibile rischio che abbiamo corso? Dell’immane catastrofe che si sarebbe potuta abbattere sulle nostre povere vite già compromesse dalla pandemia? Della sciagura infinita che avrebbe potuto funestare una stagione televisiva già messa a dura prova da Affonzo? La sadica redazione avevamato Riccardo Guarnieri mesi e mesi fa, lo scorso autunno, informandolo che in studio si parlava di lui e dandogli la possibilità di presenziare per rispondere direttamente a ciò che veniva detto. E PER FORTUNA che in quell’occasione lui non ha accettato quell’invito totally disinteressato, santodddio! Ma tipo che io non so se arrivo a fine maggio, qua, che mi basta un suo primo piano per avvertire una pesantezza che manco la peperonata a Ferragosto e una nausea che non passa nemmeno col Plasil ogni volta che lo sento dire che “sta passando un ...

