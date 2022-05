Uomini e Donne anticipazioni, Riccardo e Ida ai ferri corti: Tina esplode (Di venerdì 6 maggio 2022) Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio, 6 maggio 2022, su Canale 5, assisteremo a un confronto a dir poco infuocato tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, i due ex fidanzati che non riescono a trovare un punto d’incontro: possono rimanere amici, come sostiene lui, oppure – come sostiene la dama di Brescia – c’è ancora un sentimenti di altro tipo tra loro? Come sappiamo dalle anticipazioni della registrazione, la discussione tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano ha occupato un’intera puntata facendo letteralmente esplodere Tina Cipollari. Uomini e Donne, Saverio accusato di molestie: caos in studio Nel trono over è scoppiato il caos tra ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 6 maggio 2022) Nella puntata diin onda oggi pomeriggio, 6 maggio 2022, su Canale 5, assisteremo a un confronto a dir poco infuocato traGuarnieri e Ida Platano, i due ex fidanzati che non riescono a trovare un punto d’incontro: possono rimanere amici, come sostiene lui, oppure – come sostiene la dama di Brescia – c’è ancora un sentimenti di altro tipo tra loro? Come sappiamo dalledella registrazione, la discussione traGuarnieri e Ida Platano ha occupato un’intera puntata facendo letteralmentereCipollari., Saverio accusato di molestie: caos in studio Nel trono over è scoppiato il caos tra ...

