Una poltrona per due | le quattro di B che sognano la promozione in A all’ultima giornata!

(Di venerdì 6 maggio 2022) E poi il fischio dell’arbitro e tutti che impazziscono e in quei minuti che seguono tu sei al centro del mondo, e il fatto che per te è così importante, che il casino che hai fatto è stato un momento cruciale in tutto questo rende la cosa speciale, perché sei stato decisivo come e quanto i giocatori, e se tu non ci fossi stato a chi fregherebbe niente del calcio? E la cosa stupenda è che tutto questo si ripete continuamente, c’è sempre un’altra stagione. Se perdi la finale di coppa in maggio puoi sempre aspettare il terzo turno in gennaio, che male c’è in questo? Anzi, è piuttosto confortante, se ci pensi. Questo è uno dei passi fondamentali dell’opera di Nick Hornby, maieutica del suo amore per l’Arsenal, ma che può essere tranquillamente trasposta a qualsiasi squadra di calcio sulla faccia di questa terra. A maggior ragione se tifi una squadra che non è alla ribalta nazionale o ...