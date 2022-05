Ultime Notizie – Reddito cittadinanza | Salvini | “Va rivisto | crea lavoro nero”

(Di venerdì 6 maggio 2022) “Ildivacompletamente,, noncrescita e sviluppo”. Lo dice Matteo, ospite di Radio Capital, spiegando di non ritenere giusto dare il bonus da 200 euro a chi ha già il. “Domandate a chi gestisce bar, pizzerie e aziende agricole che problema ha per trovare manodopera”, conclude. “Io – dice – ho chiesto ieri a Draghi – di reintrodurre i voucher”. “Abbiamo scongiurato i rischi del sistema duale e non ci sarà alcun aumento di tasse”. In un in colloquio con il Corriere della Sera, il leader della Lega rivendica oggi il risultato raggiunto sul tema della delega fiscale, dopo l’intesa di ieri pomeriggio a Palazzo Chigi. “La giornata di oggi dà ragione – dice ancora – a chi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 48.255 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri 47.039). Le vittime sono 138… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - corgiallorosso : L’Olimpico è uno show e la città impazzisce - junews24com : Mercato Juve, Ten Hag si intromette! Bloccata la cessione dell’obiettivo -

È stato numero 1 del tennis italiano ed è ora alla guida della squadra di Coppa Davis. Filippo Volandri lancia la 79esima edizione degli Internazionali d'Italia al via domani (con le qualificazioni), ...LEFlash Ex Ilva, sciopero a Taranto: 'Governo non sia latitante' 6 Maggio 2022 Ha preso il via alle 7 lo sciopero dei lavoratori dello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia, ex ...Il giocatore è tornato all'allenarsi in gruppo ed ha svolto tutto l'allenamento con il resto della squadra ed è quindi da considerarsi recuperato per la trasferta di Verona.Anticipazioni L'Isola dei Famosi, naufraga contro Laura Maddaloni: "Voleva alzarmi le mani e mi ha maledetta" Stasera andrà in onda una nuova puntata del ...