Ucraina:Conte, Guerini ha ragionato in logica armi di difesa (Di venerdì 6 maggio 2022) "Non credo assolutamente che la nostra posizione debba Contemplare l'invio di armi sempre più pesanti e letali. Anche Guerini ieri ha ragionato in una logica di armi difensive. Vogliamo una svolta ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 maggio 2022) "Non credo assolutamente che la nostra posizione debbamplare l'invio disempre più pesanti e letali. Ancheieri hain unadidifensive. Vogliamo una svolta ...

Advertising

GiovaQuez : Conte: 'Sono molto fortemente contrario a un'escalation militare. Ma siamo favorevoli al sostegno della popolazione… - reportrai3 : Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina la missione dei medici e militari russi che nel marzo 2020, durante la pand… - fattoquotidiano : Si parla di lui perché ieri ha pulito in uno studio tv la sedia sulla quale si era appena seduto Giuseppe Conte. Ma… - franzvosa : Ma perché Putin non lascia perder l'Ucraina (dove sta perdendo navi e generali come se non ci fosse un domani) e or… - lidia25aprile : RT @jacopo_iacoboni: Governo e Ucraina, Salvini: “A chi vanno le armi?”. Conte rilancia sulla stessa linea, ma il M5S si spacca e chiede un… -