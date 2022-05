Svolta per la porta del Napoli: arriva l’annuncio dell’agente di Ospina! (Di venerdì 6 maggio 2022) Importanti novità sul fronte calciomercato per il Napoli. Ormai da tempo si sta pensando a quello che sarà il futuro della porta azzurra, con la scelta che dovrà ricadere soltanto su uno tra Ospina e Meret. FOTO: Getty – Ospina Napoli A tal proposito arrivano come un fulmine a ciel sereno le parole dell’agente del portiere colombiano, Lucas Jaramillo, che ha parlato al quotidiano colombiano Semana. “Ci sono diverse conversazioni avviate, ma dobbiamo aspettare ancora un po’ – ha raccontato il procuratore di Ospina –. Abbiamo un vantaggio molto grande, ovvero che saremo liberi, è un’opportunità per poter scegliere, dovremo scegliere il meglio“. Insomma, parole che fanno presagire aria di divorzio e poche possibilità di rinnovo del contratto in scadenza tra un mese. Il Colombia ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 6 maggio 2022) Imnti novità sul fronte calciomercato per il. Ormai da tempo si sta pensando a quello che sarà il futuro dellaazzurra, con la scelta che dovrà ricadere soltanto su uno tra Ospina e Meret. FOTO: Getty – OspinaA tal propositono come un fulmine a ciel sereno le paroledel portiere colombiano, Lucas Jaramillo, che ha parlato al quotidiano colombiano Semana. “Ci sono diverse conversazioni avviate, ma dobbiamo aspettare ancora un po’ – ha raccontato il procuratore di Ospina –. Abbiamo un vantaggio molto grande, ovvero che saremo liberi, è un’opportunità per poter scegliere, dovremo scegliere il meglio“. Insomma, parole che fanno presagire aria di divorzio e poche possibilità di rinnovo del contratto in scadenza tra un mese. Il Colombia ...

