Sigaretta elettronica: quanto la conosciamo? (Di venerdì 6 maggio 2022) I dati pubblicati dall'OMS parlano chiaro: il tabagismo è tra le cause di mortalità più elevate in Italia e nel Mondo. Molti svapatori credono però di avere trovato un'alternativa meno rischiosa: ma è davvero così? Ecco cosa ne pensano i ricercatori. Sugli effetti dannosi che la Sigaretta causa al corpo umano non si hanno più dubbi, ma è possibile evitare le sostanze tossiche senza rinunciare al piacere di fumarne una? La ricerca sta cercando di dare una risposta a questa domanda e, sebbene gli studi siano ancora in corso, secondo molti un'alternativa esisterebbe e sarebbe da ritrovare nell'e-cigarette. Nata in Cina grazie al genio di Hon Lik, la Sigaretta elettronica è il successo del momento: essa permette di fumare aromi molto diversi tra loro, consentendo di regolare la quantità di nicotina presente. Si spiega così il numero ...

