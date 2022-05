Si inizia con sei emoji. Ma ne arriveranno altre. Nel frattempo... ecco le faccine più amate al mondo e da chi (Di venerdì 6 maggio 2022) Lo ha annunciato Mark Zuckerberg con un post su Facebook. Meta lancia ufficialmente le reactions su WhatsApp. Ma di cosa si tratta esattamente? Nonni e WhatsApp: i fondamentali guarda le foto Leggi anche › Violenza sessuale: inviare foto hard a un minorenne su WhatsApp è reato › Coronavirus, WhatsApp e yoga: le storie dei maestri che si sono reinventati durante il lockdown › Bon Jovi canterà per ... Leggi su iodonna (Di venerdì 6 maggio 2022) Lo ha annunciato Mark Zuckerberg con un post su Facebook. Meta lancia ufficialmente le reactions su WhatsApp. Ma di cosa si tratta esattamente? Nonni e WhatsApp: i fondamentali guarda le foto Leggi anche › Violenza sessuale: inviare foto hard a un minorenne su WhatsApp è reato › Coronavirus, WhatsApp e yoga: le storie dei maestri che si sono reinventati durante il lockdown › Bon Jovi canterà per ...

ItalianAirForce : La Pattuglia Acrobatica Nazionale è pronta per colorare i cieli con il tricolore ???? più lungo del mondo. La 62ª sta… - CarloCalenda : Come volevasi dimostrare. Fiutato il vento e dopo congruo periodo di basso profilo per far dimenticare l’attaccamen… - peppeprovenzano : Oggi a San Paolo con @LulaOficial, inizia al meglio la missione in #SudAmerica ( - Dimitris_Bucket : RT @parallelecinico: Cosa succede al Pireo quando l'uomo con la tromba inizia a suonare. #Olympiacos #EurolegaTipo - meneresto : RT @_itschiaram: Giuro che lei quando inizia a commentare la qualunque con questo profilo mi fa sentir male, che personaggio che è https://… -