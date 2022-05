Serie B, Perugia - Monza 1 - 0: il Grifo agguanta i playoff (Di venerdì 6 maggio 2022) Decide un gol di Ferrarini all'85' con la contemporanea sconfitta del Frosinone. Ora gli umbri dovranno sfidare il Brescia in ... Leggi su lanazione (Di venerdì 6 maggio 2022) Decide un gol di Ferrarini all'85' con la contemporanea sconfitta del Frosinone. Ora gli umbri dovranno sfidare il Brescia in ...

