Secondo l'Onu in Ucraina sono sparite nel nulla 180 persone (Di venerdì 6 maggio 2022) L'Onu ha individuato 180 casi di detenzioni arbitrarie e possibili sparizioni forzate di funzionari locali, giornalisti, attivisti, ex membri dell'esercito e altri civili da parte delle truppe russe in zone dell'Ucraina controllate da... Leggi su today (Di venerdì 6 maggio 2022) L'Onu ha individuato 180 casi di detenzioni arbitrarie e possibili sparizioni forzate di funzionari locali, giornalisti, attivisti, ex membri dell'esercito e altri civili da parte delle truppe russe in zone dell'controllate da...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Secondo l'Onu è in corso l'evacuazione dei civili dall'acciaieria Azovstal di Mariupol. L'operazione è coor… - piave79 : @fratotolo2 Omettono però che fu stesso Stalin a chiedere un forza un seggio all’Onu per l’Ucraina…secondo me quest… - CosenzaChannel : Guerra in Ucraina, secondo l'Onu sono più di 3.200 i civili uccisi - PaoloStanzani2 : @battistabd @s_trillina @MarcoNoel19 E perché non parla delle milizie separatiste, non filorusse, ma tutti gli effe… - RadioBullets : ieri da Bennett con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Putin secondo l'ufficio di Bennet ha promesso di 'per… -