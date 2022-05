Scheckter: «Villeneuve si sentì tradito da Pironi e la Ferrari non lo appoggiò» (Di venerdì 6 maggio 2022) Domenica saranno quarant’anni dalla morte di Gilles Villeneuve. La Stampa intervista Jody Scheckter suo compagno di squadra in Ferrari nel 1979 e nel 1980. Scheckter, 72 anni, oggi produce mozzarelle nella campagna inglese. «Le migliori del mondo» dice. Quando vi incontraste con Villeneuve per l’ultima volta? «Due settimane prima, quando litigò con Pironi a Imola. Non riusciva ad accettare che un compagno di squadra tradisse la sua fiducia. Venne a parlarmi: sapeva che ero sempre stato sincero con lui. Cercava il mio sostegno». C’era un patto tra i due? «No, era una regola della Ferrari: se i piloti fossero stati primo e secondo, avrebbero dovuto mantenere la posizione. Pironi invece lo sorpassò e vinse». Lei che cosa fece? «Lo accompagnai a Maranello, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 6 maggio 2022) Domenica saranno quarant’anni dalla morte di Gilles. La Stampa intervista Jodysuo compagno di squadra innel 1979 e nel 1980., 72 anni, oggi produce mozzarelle nella campagna inglese. «Le migliori del mondo» dice. Quando vi incontraste conper l’ultima volta? «Due settimane prima, quando litigò cona Imola. Non riusciva ad accettare che un compagno di squadra tradisse la sua fiducia. Venne a parlarmi: sapeva che ero sempre stato sincero con lui. Cercava il mio sostegno». C’era un patto tra i due? «No, era una regola della: se i piloti fossero stati primo e secondo, avrebbero dovuto mantenere la posizione.invece lo sorpassò e vinse». Lei che cosa fece? «Lo accompagnai a Maranello, ...

